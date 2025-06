– Dla KGHM informacja o tym, jaki będzie płacił podatek od kopalin, a w konsekwencji, na jak duże inwestycje będzie mógł sobie pozwolić, ma kluczowe znaczenie. Bez niej zarząd nie ogłosi nowej strategii grupy. Liczę jednak, że oba dokumenty poznamy jeszcze w te wakacje – mówi Szkopek. Jednocześnie po ogłoszeniu wielkości planowanych inwestycji, obawia się negatywnej reakcji giełdowych inwestorów i spadku kursu akcji spółki. Same wydatki na trzy nowe szyby górnicze mogą sięgać 9–12 mld zł.

Cały czas o kursie walorów KGHM będą decydować notowania miedzi. Wzrost ceny surowca wspierają informacje o porozumieniach handlowych zawartych przez USA z Chinami i Wielką Brytanią, co zmniejsza ryzyko mniejszego wzrostu światowej gospodarki i zwiększa zapotrzebowanie na ten metal. Z drugiej strony mamy narastający konflikt na Bliskim Wschodzie i związaną z tym presję inflacyjną, co nie skłania do obniżania stóp procentowych, a w konsekwencji nie wspiera wzrostu popytu na metale. Niepewny, na zapowiadanym 5-proc. poziomie, jest też wzrost gospodarczy w Chinach, kraju który zużywa najwięcej miedzi na świecie.

– Trzeba też pamiętać, że w KGHM do 2030 r. będzie spadać krajowe wydobycie miedzi, m.in. ze względu na malejący udział tego metalu w pozyskiwanej rudzie. Tymczasem inwestycje w nowe złoża mogą zaowocować wzrostem produkcji dopiero około 2040 r. – zauważa analityk Erste Securities Polska. Szybciej może wzrosnąć wydobycie w kanadyjskiej kopalni Victoria. Budżet związany z inwestycją w ten projekt sięga około 1,6 mld USD, przy czym część wydatków już poniesiono, a część przypada na inwestycje odtworzeniowe.

Szkopek szacuje, że w tym roku grupa KGHM zanotuje 7,2 mld zł zysku EBITDA, wobec 8,5 mld zanotowanego w 2024 r. Zarobek może być jednak wyższy, gdyż do wyliczenia tej prognozy przyjęto konserwatywne założenia. Sam II kwartał zapewne będzie jednak słabszy niż analogiczny okres 2024 r. – W KGHM z każdym kwartałem rośnie baza porównawcza. Co więcej, koncern około połowy sprzedaży realizuje w USD, co przy silnej złotówce negatywnie odbija się na raportowanych wynikach finansowych – zauważa Szkopek.

W kwietniu dla papierów spółki wydał rekomendację „neutralnie” i wycenił je na 111 zł.