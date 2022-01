Czeski rząd zdecyduje o porozumieniu kończącym spór wokół Turowa

W zamian za wycofanie skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), polski rząd oferuje inwestycje pro środowiskowe po obu stronach granicy, które miałyby zniwelować ew. szkody górnicze i skutki uboczne wynikające z działalności tej kopalni do 2044 r., tak jak planuje to polski rząd. – Ostatnia polska oferta to 40 mln euro. Strona czeska nalega na pierwotną kwotę wynoszącą 50 mln euro – mówi nam czeskie ministerstwo. Nieoficjalnie słyszmy jednak, że wydłużające się rozmowy skłaniają jednak polską stronę do obniżenia kwoty do 20 mln euro. Za obniżeniem kwoty ma przemawiać fakt, że kara z nie kontynuowanie prac kopalni kosztuje Polskę już 64 mln euro.