Polska Grupa Energetyczna podała, że zarząd spółki otrzymał od ZE PAK informację o odstąpieniu od zamiaru sprzedaży projektu elektrowni gazowej.

Odstąpienie ZE PAK od porozumienia

PAK CCGT to spółka córka ZE PAK realizowała projekt elektrowni gazowej w Adamowie. –Zarząd Spółki informuje o otrzymaniu od ZE PAK informacji o odstąpieniu od zamiaru sprzedaży 100 proc. udziałów w PAK CCGT sp. z o.o. i w związku z tym o zakończeniu z dniem 30 czerwca br. negocjacji ze spółką – czytamy w raporcie giełdowym PGE.Co do drugiego elementu tej transakcji obie spółki jednocześnie deklarują zamiar rozmów w zakresie funkcjonowania PGE PAK Energia Jądrowa. Transakcja była wyceniana przez analityków na ok. 1,6 mld zł.

ZE PAK w swoim raporcie giełdowym przekazał, że rozmowy nie będą dalej kontynuowano a wstępne porozumienie o negocjacjach wygasło. – Obecnie spółka koncentruje się na samodzielnej realizacji projektu CCGT w oparciu o inne źródła finansowania – czytamy w stanowisku ZE PAK.

Przypomnijmy, że PGE i ZE PAK podpisały pod koniec stycznia porozumienie w zakresie ustalenia warunków zakupu przez PGE udziałów w dwóch spółkach należących do ZE PAK. Już na otwarciu giełdy ZE PAK taci ponad 6 proc., a PGE zaczyna rosnąć (1,6 proc.).

Cel potencjalnej transakcji PGE

PGE była zainteresowana nabyciem od spółki ZE PAK 100 proc. udziałów spółki PAK CCGT Sp. z o.o., realizującej projekt gazowy na terenie Elektrowni Adamów, oraz 50 proc. akcji w spółce PGE PAK Energia Jądrowa, odpowiedzialnej za projekt jądrowy. W tym celu PGE i ZE PAK od pół roku rozmawiały o porozumieniu w zakresie ustalenia warunków zakupu projektu gazowego i jądrowego. Kolejnym miało być przeprowadzenie badania due dilligence, czyli badania kondycji obydwu podmiotów, z udziałem doradców zewnętrznych, co było warunkiem zawarcia umowy.