Kontrowersje wokół wyceny rafinerii Lotosu

Pytany o cenę sprzedaży udziałów w rafinerii PKN Orlen udziela odpowiedzi nie w odniesieniu do tego konkretnego składnika aktywów, lecz całości sprzedawanego majątku. Wylicza, że cena uzyskana w trakcie negocjacji dla całego pakietu środków zaradczych wyniosła około 4,9 mld zł. Tym samym mieściła się w górnej części przedziału kapitalizacji rynkowej zbywanej części biznesu wyznaczonej przez giełdowe notowania Lotosu w całym 2021 r. Orlen podaje też, że przedział ten wynosił 3–5,3 mld zł. „Odniesienie do kapitalizacji najlepiej odzwierciedla realność osiągniętych parametrów rynkowych na transakcji, stąd niezrozumiała jest teza o zbyt niskiej wycenie aktywów w stosunku do ich wartości rynkowej. Ponadto uzyskana cena nie zawiera dyskonta w stosunku do wartości księgowej aktywów, czyli około 4 mld zł, jak to obserwujemy w innych transakcjach na aktywach rafineryjnych w Europie" – przekonuje biuro prasowe Orlenu.