Bitcoin przy cenowym suficie. Przebije go czy to koniec hossy?

Istotne jest to, że cena bitcoina szybko wróciła do zwyżek i we wtorek znów podeszła pod 20 000 USD. Środowa korekta była płytsza i zatrzymała się na 18 225 USD, a w czwartkowe popołudnie kurs oscylował przy 19 300 USD. W szybkie odbicie wpisały się kolejne medialne doniesienia. Otóż Reuters w jednym z nagłówków zwrócił uwagę, że długoterminowy dołek indeksu dolara spowodowany oczekiwaniami na stymulus fiskalny, zbiegł się w czase z ATH bitcoina. To swoista woda na młyn fanów kryptowalut, którzy od lat zapowiadają, że waluty fiducjarne zostaną zniszczone przez swoich emitentów, a ich miejsce zastąpią te oparte na kryptografii i rozproszonych rejestrach. Trudno powiedzieć, czy bitcoin zastąpi dolara, ale istotne jest to, o czym już w tym miejscu nieraz wspominałem – kryptowaluty są przez branżowe media i środowisko analityczne traktowane coraz bardziej serio. Zmianę nastawienia widać też na gruncie politycznym. W czwartek premier Rosji Mikhail Mishustin zapowiedział uregulowanie rynku cyfrowych aktywów, które docelowo mają być traktowane jak własność. Jego zdaniem to ucywilizuje cały rynek, a jego uczestników ochroni przed oszustwami. A przecież jeszcze kilka lat temu regulacja kryptowalut oznaczała zakaz... To wszystko, w szerszym ujęciu czasowym, powinno sprzyjać popularyzacji cyfrowych aktywów, a co za tym idzie, włączaniu ich do inwestorskiego portfolio. Ten proces zresztą już jest widoczny.