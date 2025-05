Firma Saylora nie jest jedynie proxy bitcoina, jest narzędziem dla kryptomaksymalistów do wyrażania przekonania o swojej wierze – narzędziem, które jest refleksyjne, dźwigniowe i napędzane narracją. Innymi słowy, akcje nie tylko poruszają się wraz z bitcoinem, ale także się nim żywią. Dla wierzących detalicznych premia jest punktem, co stawia Strategy w wyjątkowej kategorii.

Oznacza to, że pomimo pojawienia się tańszych, instytucjonalnych ofert bitcoinowych, takich jak IBIT BlackRock, Strategy pozostaje historią rynkową, której żaden ETF nie może dorównać. Kapitalizacja rynkowa firmy wzrosła z około 1 miliarda dolarów do ponad 100 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat – odkąd Saylor po raz pierwszy ujawnił swój program zakupu bitcoinów. Strategy posiada obecnie ponad 60 miliardów dolarów w bitcoinach, zdecydowanie najwięcej ze wszystkich swoich naśladowców.

Przedstawiono również plany pozyskania 84 miliardów dolarów na zakup większej ilości bitcoinów, poprzez sprzedaż kombinacji akcji i instrumentów o stałym dochodzie.

Korporacje napędzą boom na bitcoiny

Oczywiście, handel działa w obie strony. Kiedy bitcoin załamał się w 2022 r., Strategy spadł jeszcze bardziej. I to było zanim jeszcze bardziej sięgnął po dźwignię. Jeśli kryptowalutowy rajd się odwróci, dynamika, która podnosi akcje Saylora w dobrych czasach, może napędzać spadki w złych.

Na razie jednak sukces przywołał falę naśladowców, a zrobiło to co najmniej 30 spółek giełdowych w USA. Tymczasem analitycy Bernstein przewidują, że waluta cyfrowa może odnotować 330 miliardów dolarów napływu za pośrednictwem skarbców korporacyjnych przed 2030 r. Saylor przyjął ten trend z zadowoleniem.

– To fenomenalna historia – dla Bitcoinerów to ogromna teza byka – powiedział Strahinja Savic, szef danych i analiz w FRNT Financial. – Gdybym miał wymienić trzy główne powody, dla których jestem optymistycznie nastawiony do bitcoina, to adopcja korporacyjna znalazłaby się wysoko.