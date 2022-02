Co przyniesie luty na rynku akcji, surowców i walut?

Druga połowa stycznia przyniosła aprecjację dolara, na czym tracił złoty. W tym miesiącu może być jednak inaczej. W związku z tym Sobiesław Kozłowski z Noble Securities zajął krótką pozycję na USD/PLN.

– Umocnienie dolara (DXY) po jastrzębim Fed sięgnęło lokalnego apogeum. Próba odreagowania spadków na S&P 500 czy Nasdaq zmniejsza awersję do ryzyka, co powinno sprzyjać m.in. umocnieniu euro i walut rynków wschodzących – mówi Kozłowski.

Również Rafał Sadoch mówi, że perspektywa kontynuacji cyklu zacieśniania polityki monetarnej powinna wspierać złotego, dlatego liczy na spadek EUR/PLN.

Z kolei Marek Rogalski z DM BOŚ tłumaczy, że niezależnie od tego, czy rynek zacznie się skłaniać ku temu, że EBC mógłby w tym roku podnieść stopy procentowe, w przypadku Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) możemy zobaczyć całą serię podwyżek.

– To powinno zwrócić większą uwagę na dolara nowozelandzkiego – mówi Rogalski, który spodziewa się spadku notowań EUR/NZD.

Michał Krajczewski uważa, że wobec euro umocnić się może korona szwedzka.

Portfele na kolejny miesiąc

dziewięciu ekspertów i ich lutowe prognozy dla walut, surowców i indeksów giełdowych

Łukasz Wardyn

CMC Markets

USD/PLN p

Od czerwca 2020 r. wykres złotego wygląda niekorzystnie. Po stworzeniu odwróconej głowy z ramionami, kurs walczył o przebicie linii szyi. To nastąpiło i po wyznaczeniu 4,2 zł dolar wrócił do przebitej wcześniej linii szyi i od niej się odbił. Jeśli w USA dojdzie do szybkiej normalizacji polityki pieniężnej, będzie to wspierało dolara. Wejście: 4,032 PLN, SL: 3,93 PLN.

złoto p

Ostatnio jeden z amerykańskich banków rekomendował kupno kruszcu, a głównym motywem miała być rosnąca inflacja, co jest zaskakujące, bo zdążyliśmy się z nią już oswoić. Niemniej siła złota w momencie umacniania się dolara po informacjach z Fedu o znacznym tempie podwyżek stóp jest godna uwagi. Cel: 1950 USD, SL:1770 USD.

WIG p

Bykom nie sprzyja ograniczenie dochodów Polaków w związku z rosnącą inflacją, kosztami kredytów i Polskim Ładem. Jednak doniesienia o niewielkim popycie klientów gotówkowych na rynku mieszkaniowym dają nadzieję, że będą oni szukać alternatywy na giełdzie. Z kolei zagranicznych klientów instytucjonalnych do WIG mogą przyciągać relatywnie niewysokie wyceny spółek typu value. SL: 63,9 tys. pkt.

Marcin Kiepas

Tickmill

EUR/CHF p

Na wykresie jest coraz więcej elementów mogących sugerować, że okolice 1,03 stanowią punkt zwrotny w trendzie spadkowym, a późniejsze wzrostowe odbicie będzie znacznie większe niż przetestowane w styczniu 1,05. Cel: 1,0610. SL 1,0280.

złoto p

Złoto dalej pozostaje w trendzie bocznym, budując bazę pod przyszłe wybicie górą. Niezmiennie od kilku miesięcy czas gra na korzyść strony popytowej. Wejście: 1800 USD. Cel: 1980 USD. SL: 1740 USD.

S&P 500 p

Styczniowy zwrot S&P 500 z okolic poziomu 4300 pkt, jakkolwiek prezentuje się solidnie, jeszcze nie kończy okresu dekoniunktury na Wall Street. Przykłady innych, równie głębokich korekt, pokazują, że przed finalnym powrotem do trendu wzrostowego, trzeba się liczyć z jeszcze jedną próbą ataku na ostatnie minima. Wejście: 4250. Cel: 4700. TP 4700. SL:4190.

Michał Krajczewski

BM BNP Paribas

EUR/SEK q

Ostatni wzrost oceniamy jako nadmierny, biorąc pod uwagę historyczne pozycjonowanie inwestorów oraz szanse na jastrzębi zwrot Riksbanku, którego spodziewają się ekonomiści BNP Paribas. Obecny guidance Riksbanku to możliwa podwyżka stóp w IV kwartale 2024 r., co wydaje się być późno względem trendów na świecie. Cel: 10,15. SL: 10,62.

ropa Brent q

Wzrost w ostatnich dwóch miesiącach doprowadził do mocnego wykupieni, co jest sygnalizowane przez RSI w ujęciu dziennym i tygodniowym – przez ostatni rok przy takich wartościach wskaźników dochodziło do korekt. Oczekujemy też łagodzenia napięć na linii Rosja–Ukraina, co może wywołać korektę. Cel: 80 USD. SL: 92 USD.

Russell 2000 p

Obserwujemy najmocniejsze od marca 2020 r. wyprzedanie indeksu małych spółek w USA. Równocześnie relatywne wyceny (np. P/E) względem tamtejszych blue chips są na wieloletnich minimach. Oczekujemy więc, że szanse na odbicie w lutym rosną, tym bardziej iż rynek w coraz większej mierze dyskontuje jastrzębi zwrot Fedu. Cel: 2200. SL:1900.

Rafał Sadoch

BM mBanku

EUR/PLN q

Perspektywa kontynuacji cyklu zacieśniania polityki monetarnej powinna wspierać złotego.

ropa WTI q

Styczeń to okres solidnego wzrostu napędzanego niską podażą i ryzykiem konfliktu z Rosją. Produkcja będzie się zwiększać, co przy utrzymaniu ciągłości dostaw z Rosji powinno sprzyjać korekcie.

S&P 500 p

Styczeń przyniósł korektę na Wall Street, co powinno wspierać scenariusz podkupowania dołków. Zmiany w polityce monetarnej nie powinny zachwiać hossą.

Kamil Cisowski

DI Xelion

EUR/TRY p

Lira zachowywała się w styczniu wyjątkowo stabilnie, ale prezydent Erdogan pozostaje taką kopalnią coraz bardziej absurdalnych pomysłów, że jej dalsze osłabienie wydaje się kwestią czasu.

gaz ziemny q

Ceny gazu ziemnego, podobnie jak ropy, bardzo silnie odbiły w trakcie miesiąca, a chociaż obstawianie tego rynku w lutym zawsze jest formą loterii, spodziewalibyśmy się ich stopniowej normalizacji po short-squeeze, który miał miejsce w ostatnich dniach.

WIG20lev p

Po rewelacyjnym starcie roku indeks dużych spółek stracił praktycznie całą przewagę, którą miał nad globalnym rynkiem akcji w I połowie stycznia. Oczekujemy, że nastąpi poprawa, do której sygnał dał rynek rosyjski. Spodziewamy się deeskalacji na granicy Rosji i Ukrainy i napływu kapitału zagranicznego, dla którego wsparciem będzie też wyznaczenie szczytu zachorowań w tej fali pandemii.

Marek Rogalski

DM BOŚ

EUR/NZD q

Niezależnie od tego, czy rynek zacznie się skłaniać ku temu, że EBC mógłby w tym roku podnieść stopy procentowe, w przypadku Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ) możemy zobaczyć całą serię podwyżek. To powinno zwrócić większą uwagę na dolara nowozelandzkiego.

ryż p

Notowania ryżu pozostają od dłuższego czasu w delikatnym trendzie wzrostowym, który może ulec przyspieszeniu, jeżeli pojawią się ku temu mocne preteksty.

Hang Seng China 40 Enteprises p

Rynek chadza własnymi ścieżkami. Ostatnie działania Ludowego Banku Chin (obniżka stóp) mogą być dla niego korzystne. Układ techniczny wskazuje na wygasanie średnioterminowego impulsu spadkowego, który dominował w zeszłym roku.

Sobiesław Kozłowski

Noble Securities

USD/PLN q

Umocnienie dolara (DXY) po jastrzębim Fedzie sięgnęło lokalnego apogeum. Próba odreagowania spadków przez S&P 500 czy Nasdaq zmniejsza awersję do ryzyka, co powinno sprzyjać m.in. umocnieniu euro i walut rynków wschodzących. SL: 4,16.

gaz ziemny q

Coraz bliższy koniec zimowej aury będzie zmniejszał presję popytu na gaz naturalny. Czynnikiem ryzyka jest wejście na wyższy poziom eskalacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Wejście: 92,40. SL: 100,6.

Russell 2000 p

Rekordowo niskie odczyty części wskaźników nastrojów w USA rodzą szansę na odreagowanie cen, szczególnie w najbardziej dotkniętym ostatnią przeceną segmencie najmniejszych spółek.

Bartosz Sawicki

Cinkciarz.pl

USD/PLN q

Złoty w II połowie stycznia zszedł ze wzrostowej ścieżki, a dolar znokautował inne waluty. USD może być podatny na korektę ze względu na zwiastuny słabnięcia impetu wzrostu, które staną na drodze rozpoczęciu przez Fed cyklu ruchem śmielszym niż 25 pb. Złotemu pomoże zdecydowana kontynuacja zacieśniania przez NBP.

pszenica p

Kurs pszenicy na giełdzie w Paryżu może być podatny na wzrost ze względu na ryzyko inwazji Rosji na Ukrainę, który może zaburzyć dostawy zboża na rynki światowe od dwóch wiodących eksporterów.

Stoxx Automobiles & Parts p

W burzliwym dla rynków akcji styczniu branżowy indeks producentów aut i części uniknął głębokiej przeceny – miesiąc kończył w okolicy kreski. Siła relatywna to niejedyny atut – pojawiają się oznaki rozładowywania się napięć w łańcuchach dostaw i przyśpieszania europejskiej gospodarki.

Andrzej Kiedrowicz

PKO BP

GBP/JPY p

Spodziewana podwyżka stóp procentowych przez Bank Anglii, w związku z rosnącymi oczekiwaniami inflacyjnymi, powinna wspierać kurs funta. Komentarze gubernatora Banku Japonii, wskazujące na pozytywny wpływ słabego jena na gospodarkę, dają zielone światło do dalszego osłabiania waluty. Cel: 158.

pallad p

Obawy związane z zakłóceniami dostaw surowca z Rosji w związku z dalszą eskalacją konfliktu na Ukrainie mogą doprowadzić do dalszego wzrostu ceny metalu. Zamykanie krótkich pozycji przez fundusze hedgingowe handlujące kontraktami na pallad może wywołać dalszy wzrost cen. Cel: 2600 USD.

S&P 500 q

Indeks może znaleźć się pod dalszą presją w związku z perspektywą agresywnych podwyżek stóp procentowych w USA w połączeniu ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego i perspektywą eskalacji napięć geopolitycznych na linii Rosja–Ukraina. Cel 4300.