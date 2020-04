Sztabki złota sprzedają się jak świeże bułeczki

Zawirowania na rynkach finansowych i wzrost awersji do ryzyka zachęcają do inwestycji w złoto. Królewski metal od początku roku radzi sobie bardzo dobrze w porównaniu z innymi klasami aktywów. W ciągu niespełna czterech miesięcy złoto zdrożało o ponad 12 proc. (licząc w PLN o 25 proc.), podczas gdy indeks S&P 500 spadł o 15 proc., a nasz WIG stracił 22 proc. Jego cena utrzymuje się na poziomie najwyższym od końca 2012 r. Analitycy z Bank of America w najnowszym raporcie pt. „The Fed can't print gold" (Fed nie może drukować złota) szacują, że w ciągu kolejnych 18-miesięcy cena złota może wzrosnąć nawet do 3 tys. USD za uncję. To o 75 proc. więcej od obecnej ceny.