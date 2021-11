Grzegorz Zawada, BM PKO BP: Ten rok powinien być rekordowy

W październiku BM PKO BP było liderem obrotów na rynku akcji. Utarliście nosa BofA Securities, który do tej pory niepodzielnie rządził na GPW. Co się wydarzyło w ubiegłym miesiącu?

Nie da się ukryć, że październik był dla nas wyjątkowo dobrym miesiącem. Złożyło się na to kilka czynników. Inwestorzy indywidualni po okresie wakacji wrócili do większej aktywności na rynku. Doszła do tego również większa aktywność klientów instytucjonalnych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. Jeśli chodzi o polskie instytucje, to w 2020 r. były one bardzo zachowawcze, natomiast ten rok jest w ich wykonaniu dużo lepszy. Łącząc wszystkie te elementy, nasi maklerzy bardzo umiejętnie wykorzystali sprzyjającą sytuację i udało nam się wyraźnie zwiększyć aktywność rynkową, uzyskując rekordowe październikowe obroty (ponad 10 mld zł) i udział w rynku.