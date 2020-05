Coraz bliżej ustawowych wakacji kredytowych

Co to oznacza dla kredytobiorców? Projekt przewiduje, że jeśli klient ma kredyt konsumencki lub hipoteczny i jest w trudnej sytuacji finansowej, gdyż po dniu 13 marca stracił pracę lub inne główne źródła dochodu, to będzie mógł zawiesić spłatę rat na trzy miesiące. Nastąpi to automatycznie z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Klient sam decydować będzie czy zawiesi spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące.