BioMaxima potrzebuje przestrzeni

Działka ma powierzchnię 4 tys. m.kw., a powierzchnia użytkowa to ponad tysiąc m. kw. Cena netto to ponad 3,9 mln zł., a BioMaxima zapłaci w grudniu 0,9 mln zł zaliczki. Pozostała kwota będzie płatna w ratach do końca 2021 r. roku. Spółka planuje zbudować na działce zakład produkcyjny o powierzchni 800-900 mkw. W nowych obiektach ma być wytwarzany nowy asortyment - antybiogramy, testy molekularne oraz immunochromatograficzne. Zarząd przewiduje, że inwestycja będzie finansowana w 20 proc. środkami własnymi, a w 80 proc. długiem.