Diagnostyka podtrzymuje ambitne plany z IPO

A jakie są wyzwania na 2025 rok?

Między innymi rosnące koszty pracy oraz ograniczona dostępność personelu medycznego. Te czynniki generują dodatkowe koszty, m.in. nadgodzin, jednak zostały one uwzględnione w naszych założeniach finansowych. Tam, gdzie to możliwe, część tych kosztów równoważymy adekwatnymi korektami cen usług – bez negatywnego wpływu na wolumeny badań.

Zdaniem analityków wasza grupa w kolejnych latach będzie w stanie utrzymać dwucyfrowe tempo wyników. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy sam rozwój organiczny umożliwia taką dynamikę?

W 2024 r. osiągnęliśmy 23-proc. wzrost przychodów, z czego ponad 20 pkt proc. stanowił wzrost organiczny. Pokazuje to, że nasz model operacyjny jest silny i efektywny. W dalszym ciągu koncentrujemy się na rozwoju organicznym, tak jak miało to miejsce w minionych latach, ale jednocześnie aktywnie wspieramy rozwój akwizycjami. Obie te ścieżki są dla nas komplementarne.

Przejdźmy zatem do przejęć. Jaką kwotę na ten cel zamierza wydać Diagnostyka? Ile podmiotów chce przejąć?

W 2024 r. zrealizowaliśmy dziewięć przejęć – sześć w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i trzy w diagnostyce obrazowej. Ponadto objęliśmy kontrolę nad spółkami Diagnostyka Wyrobek oraz Livmed. Na 2025 rok zakładamy budżet na transakcje M&A w przedziale 80–100 mln zł, a liczba akwizycji powinna być zbliżona do tej z zeszłego roku. W kwietniu sfinalizowaliśmy przejęcie Eurodiagnostic, a równolegle prowadzimy kolejne rozmowy.

Jakich firm szukacie?

Skupiamy się na średnich i mniejszych podmiotach z sektora diagnostyki obrazowej – to segment, który postrzegamy jako perspektywiczny i strategicznie istotny z punktu widzenia dalszej dywersyfikacji i rozbudowy naszej oferty.

A co z zagranicą? Czy w dłuższej perspektywie krajowy rynek dla waszej grupy nie będzie za mały?

Postrzegamy go jako wciąż bardzo perspektywiczny i na tym etapie nie planujemy ekspansji zagranicznej.

Jak wygląda sytuacja płynnościowa Diagnostyki?

W 2024 r. wskaźnik konwersji free cash flow do EBITDA wyniósł 85,3 proc., co potwierdza wysoką efektywność operacyjną modelu biznesowego. Wolne przepływy pieniężne wzrosły rok do roku o blisko 90 mln zł. Źródłem tej siły jest m.in. niski poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. Prowadzimy działalność o relatywnie niskich potrzebach magazynowych, a jednocześnie skutecznie zarządzamy należnościami. Nakłady inwestycyjne (capex) utrzymywały się na stabilnym poziomie ok. 11–12 proc. przychodów zarówno w 2023 r., jak i 2024 roku.