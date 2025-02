USDA potwierdziła, że ​​dostępność jaj w skorupkach „pozostaje ograniczona i niespójna na wielu rynkach detalicznych, co wpływa na sprzedawców spożywczych podejmujących kroki mające na celu ograniczenie zakupów konsumenckich w celu rozciągnięcia istniejących zapasów”. Wielu kupujących jest tego świadkiem na własne oczy, a wielu sprzedawców detalicznych – w tym Sprouts Farmers Market, Costco i Trader Joe’s – umieszcza tabliczki ograniczające liczbę jaj, które każdy klient może kupić podczas jednej wizyty. – Ze względu na ciągłe problemy z dostawami jaj ograniczamy obecnie zakup jaj do tuzina jaj na klienta dziennie we wszystkich sklepach Trader Joe’s w całym kraju – potwierdził przedstawiciel Trader Joe’s w „Good Morning America”.

Ptasia grypa u ludzi ma raczej łagodny przebieg

Według Służby Inspekcji Zdrowia Roślin USDA w ciągu ostatnich 30 dni 151 stad uzyskało pozytywny wynik testu na obecność ptasiej grypy, zwanej również ptasią grypą.

Kiedy ptak zostaje zarażony wirusem, należy go poddać ubojowi i zniszczyć jaja, co prowadzi do zmniejszenia ogólnej liczby jaj produkowanych w kraju. Według USDA, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych jaj, ceny powinny wzrosnąć.

Według Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom w całym kraju potwierdzono łącznie 68 przypadków ptasiej grypy u ludzi, w tym u kobiety w Wyoming, która była hospitalizowana w zeszłym tygodniu. Według Departamentu Zdrowia Wyoming kobieta cierpiała na choroby współistniejące i prawdopodobnie została narażona na kontakt w wyniku bezpośredniego kontaktu ze stadem zakażonego drobiu w swoim domu.

Większość przypadków ptasiej grypy u ludzi miała łagodny przebieg, a pacjenci całkowicie wyzdrowieli. Zgłoszono jedną śmierć: mieszkańca Luizjany w wieku powyżej 65 lat, który cierpiał na choroby współistniejące.

CDC zauważyło, że obecne ryzyko dla ogółu społeczeństwa jest niskie i że nie ma dowodów na rozprzestrzenianie się wirusa z osoby na osobę.