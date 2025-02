Ryvu Therapeutics szuka oszczędności i zyskuje czas na sprzedaż projektów

Zarząd Ryvu poinformował o wstrzymaniu rekrutacji nowych pacjentów w jednym z badań klinicznych i zwolnieniach grupowych, które obejmą łącznie ok. 30 proc. załogi. W ten sposób spółka chce sobie zapewnić większą poduszkę finansową, która pozwoli dłużej finansować pozostałe badania. Nie przekonało to jednak rynku, bo w trakcie wtorkowej sesji inwestorzy rzucili się do wyprzedaży akcji.

Szukanie oszczędności