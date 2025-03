Notowania Medinice we wtorek przed południem zyskują 4 proc. do 8,5 zł. Spółka otrzymała od KCRI raport z pozytywnych wyników analizy pośredniej dla badania klinicznego projektu PacePress. Badanie potwierdziło skuteczność oraz bezpieczeństwo opracowanego rozwiązania.

Jakie plany ma Medinice

W efekcie rekomendacji, zarząd spółki podjął decyzję o braku potrzeby kontunuowania badania klinicznego i przejściu do etapu procesu certyfikacji CE MDR. Jest to kluczowy krok na drodze do dalszej komercjalizacji produktu na rynkach europejskich.

- Jest to pierwsze skończone badanie kliniczne w historii Medinice. To dla nas przełomowa chwila, szczególnie, że ciągle cieszymy się uzyskaniem pierwszego certyfikatu CE - komentuje Sanjeev Choudhary, prezes Medinice. Dodaje, że po zamknięciu badania klinicznego spółka uzyska dostęp do danych, które pozwolą jej na przejście do działań komercjalizacyjnych na szeroką skalę.