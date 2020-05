Inno-Gene składa unikalny patent na koronawirusa

Przedmiotem zgłoszenia patentowego jest wynalazek biotechnologiczny- wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej i ciężkiej formy COVID-19. Z informacji wynika, że to pierwszy tego typu test na świecie oraz pierwsze zgłoszenie patentowe w tym zakresie. Spółka zamierza starać się o udzielenie licencji podmiotom medycznym lub farmaceutycznym na innych rynkach zagranicznych.