Wyprzedaż akcji Medicalgorithmics

Przecena notowań to odpowiedź rynku na piątkowy komunikat spółki. Wynika z niego, że przychody amerykańskiej spółki zależnej Medi-Lynx będą niższe o ok. 8,4 mln USD rocznie. Spadek ma być efektem zmian stawek refundacyjnych za usługi Medi-Lynx stosowanych do rozliczeń z klientami niektórych ubezpieczycieli wykorzystujących sieć MultiPlan.