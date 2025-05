Szacunkowe dane za I kwartał 2025 r. pokazują wzrost liczby badań EKG o 16 proc. kwartał do kwartału oraz blisko 100 proc. rok do roku. Przychody grupy za I kwartał br. wyniosły ok. 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 4 proc. względem poprzedniego kwartału. Przychody z kluczowego segmentu usług zwiększyły się o 8 proc., do 6,6 mln zł. Szczególnie silną dynamikę odnotowano na rynku amerykańskim, gdzie przychody z usług wzrosły o 52 proc. Jak podaje spółka, wzrost ten został wygenerowany przez pięciu klientów uruchomionych jeszcze w 2024 roku. - Przyspieszenie rozwoju w I kwartale to efekt konsekwentnego wdrażania naszej strategii i dowód na to, że obrany kierunek przynosi konkretne rezultaty. Cieszy nas zarówno skala wzrostu, jak i jego jakość. Utrzymujemy plan dojścia do rentowności operacyjnej przełomie 2025 i 2026 roku - komentuje Maciej Gamrot, członek zarządu ds. finansowych w Medicalgorithmics.

Medicalgorithmics przyspieszył z pozyskiwaniem nowych klientów

Wskazuje na dużo większe zainteresowanie produktami spółki w tym roku i przyspieszenie pozyskiwania nowych klientów. W pierwszych czterech miesiącach tego roku Medicalgorithmics podpisał 10 nowych umów z partnerami z USA, Kanady, Turcji i innych krajów europejskich. Dla porównania, w całym 2024 roku grupa pozyskała łącznie 13 nowych klientów. - W 2025 roku widzimy wyraźne przyspieszenie nie tylko pod względem liczby pozyskanych klientów, ale też ich potencjału i oczekiwanej kontrybucji do skali biznesu. Wśród obecnych partnerów obserwujemy utrzymującą się wysoką dynamikę wykorzystania naszych rozwiązań i pozytywny feedback klientów, a integracja nowych kontrahentów postępuje zgodnie z planem – wyjaśnia Jarosław Jerzakowski, członek zarządu Medicalgorithmics ds. operacji i sprzedaży.

Podczas środowych notowań za akcje Medicalgorithmics płacono na giełdzie ok. 26,20 zł, co oznacza zwyżkę ok. 0,4 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.