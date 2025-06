Dotychczasowy członek rady nadzorczej Krzysztof Siemionow został powołany na stanowisko prezesa zarządu. Nowym dyrektorem finansowym i członkiem zarządu ds. finansowych został Michał Zapora, który pełnił wcześniej funkcję kontrolera finansowego spółki. Jednocześnie wygasły mandaty członków zarządu Macieja Gamrota i Jarosława Jerzakowskiego, a Przemysław Tadla złożył rezygnację z funkcji w zarządzie.

Reklama

Przemysław Tadla pozostaje na stanowisku dyrektora ds. technologii, a Jarosław Jerzakowski będzie nadal pełnił funkcję dyrektora operacyjnego (COO). W związku z rekordową liczbą nowych umów oraz rekordowym zainteresowaniem technologią Medicalgorithmics, skoncentrują się na pracy operacyjnej poza zarządem i dalszej, intensywnej integracji i rozwoju software’u oraz wzmocnieniu globalnej sprzedaży i dystrybucji.

Medicalgorithmics przyspieszył z nowymi umowami

Medicalgorithmics bardzo obiecująco rozpoczął 2025 rok. Może się pochwalić wzrostem zainteresowania produktami spółki i przyspieszeniem pozyskiwania nowych klientów. Od początku tego roku grupa podpisała 12 nowych umów – z partnerami z USA, Kanady, Australii, Korei, Turcji i innych krajów europejskich. Dla porównania, w całym 2024 roku pozyskała łącznie 13 nowych klientów. Jednocześnie spółka notuje mocny wzrost liczby badań EKG. W wyniku pozyskania nowych klientów i uruchomienia dla nich usług w I kwartale 2025 r. niemal podwoiła liczbę realizowanych badań rok do roku, osiągając ponad 92 tys. sesji EKG. Celem nowego zarządu jest przyspieszenie globalnego rozwoju Medicalgorithmics przy koncentracji na osiągnięciu rentowności operacyjnej.

Podczas pierwszej części środowego handlu za akcje Medicalgorithmics płacono na giełdzie ok. 24,90 zł, co oznacza zwyżkę ok. ponad 2 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.