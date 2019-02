Braster z dofinansowaniem

Przedmiotem projektu jest opracowanie w toku badań przemysłowych i prac rozwojowych, a następnie wdrożenie na rynku docelowym innowacyjnego systemu komputerowej detekcji zmian patologicznych piersi i wspomagania diagnostyki onkologicznej wykonywanej przez lekarzy w placówkach opieki zdrowotnej i gabinetach lekarskich, bazującego na wykorzystaniu technik głębokiego uczenia maszynowego (Deep Learning) w przetwarzaniu obrazów uzyskanych metodą termografii kontaktowej zastosowanej we wczesnym wykrywaniu raka piersi. - Dzięki zastosowaniu nowego systemu interpretacji, opartego na najbardziej nowoczesnych technikach sztucznej inteligencji (metodach głębokiego uczenia - Deep Learning) oraz innowacyjnego urządzenia Braster do badania piersi, możliwe będzie zwiększenie efektywności procedur diagnostycznych i zmniejszenie barier w dostępie do opieki zdrowotnej, a także dostarczanie jakościowo lepszych informacji do wspomagania interpretacji eksperckiej oraz dalszego postępowania onkologicznego – wyjaśnia spółka w komunikacie.