Czarne chmury nad Medicalgorithmics. Kurs pikuje

Spółka podała także, że rewizja szacunków jest podstawą do przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów. - Testy te będą przeprowadzane z uwzględnieniem różnych wariantów, ostateczne wyniki i konkluzje co do wyboru wariantu i kwoty ewentualnych odpisów będą znane po ich zakończeniu, w tym z uwzględnieniem szacunkowych wyników lutego i marca br. – wskazano w komunikacie.