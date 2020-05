Jacek Rachel, prezes DM BDM: animacja przestaje się opłacać

Dla nas segment animacji to od lat bardzo ważna działalność. Swoje zadania i obowiązki traktujemy odpowiedzialnie. Naszą solidność w tym zakresie doceniają zarówno emitenci, z którymi mamy umowy, oraz giełda, wielokrotnie nas nagradzając. W ostatnich tygodniach znacznie wzrosła aktywność animatorów. Podczas załamania na rynkach animator był często jedyną stroną zapewniającą popyt. Szczególnie widoczne było to w segmencie obligacji korporacyjnych, mniej płynnych spółek spoza WIG20 i mWIG40 oraz rynku NewConnect. Faktem natomiast jest, że działalność animatora stała się bardzo wymagająca, a jego rentowność uległa drastycznemu pogorszeniu. Dodatkowo podczas gwałtownej przeceny nie dało się uniknąć strat w portfelu akcji i obligacji. W chwili obecnej każdy animator znalazł się w sytuacji malejącej rentowności, skokowego wzrostu ryzyka i jednocześnie rosnących wymogów biurokracji (chociażby identyfikacja beneficjentów rzeczywistych). Nie dziwi więc fakt, że część podmiotów wycofuje się z tego rynku. Z drugiej strony, jak ważna to jest funkcja dla całego rynku, pokazał właśnie ostatni kryzys. Gdyby nie aktywność animatorów, arkusze wielu spółek zupełnie świeciłyby pustkami. Dlatego też liczymy, że działalność ta będzie przez regulatora i giełdę wspierana zarówno w sferze przyjaznych przepisów, jak i skierowanych do animatorów programów wsparcia. Podmioty wspierające płynność muszą być bardziej premiowane przez emitentów i giełdę, ponieważ stawki za animację stały się niewspółmiernie niskie w stosunku do ryzyka, jakie generuje ten typ działalności. Jeśli nic się nie zmieni, będziemy rozważać rezygnację z funkcji animatora.