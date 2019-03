Weszliśmy w erę 5G

Czwarty element to synchronizacja czasu: jest potrzebna do dynamicznego dzielenia pasm pomiędzy stacjami bazowymi. Technologia ta jest potrzebna do rozwoju i poprawy sieci i do przygotowania jej na 5G. Pozwala wyeliminować większość zakłóceń w sieci oraz poprawić jakość. To jest jak jazda przez skrzyżowanie zawsze na zielonym świetle, gdy nigdy nie trzeba się zatrzymywać na czerwonym świetle.