Sieć Play z zasięgiem na wakacje. Zainwestowane miliardy

Wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej Play w kurorcie w gorącym okresie może być wyższe o 500 proc. niż w czasie poza okresem szczytu – wynika z analizy przedstawionej przez operatora. W podobnej skali, przekonują w P4, może też rosnąć liczba osób przebywających w miejscowości turystycznej. „Duży ruch w miejscach urlopowych łatwo dostrzec na drogach i po rezerwacjach noclegów” – podano.

Autorzy raportu „WczasoPolacy” przekonują, że może być on źródłem wiedzy o zwyczajach i wyborach Polaków, choć przedstawione dane są zanonimizowane.

„Wzmożenia nie odczuwają jednak użytkownicy sieci komórkowej Play, która w przeciwieństwie do dróg, nie korkuje się – i to pomimo regularnego wzrostu jej wykorzystania” – przekonuje telekom.

W Play przyrost w zakresie wykorzystania danych mobilnych wynosi średnio ok. 20 proc. rok do roku. W I kw. br. klienci operatora przesłali 1069 petabajtów danych (petabajt to milion gigabajtów) – podano.

Telefony 5G odpowiadają za 80 proc. sprzedaży

Coraz więcej z nich używa smartfonów z 5G. Obecnie 8 na 10 smartfonów sprzedawanych przez Play to telefony obsługujące tę technologię, a do sieci loguję się około 4,9 mln takich urządzeń (telekom ma ponad 13 mln aktywnych użytkowników).