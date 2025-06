Gigantyczne przejęcie w telekomunikacji. Hurtownik światłowodowy na zakupach

Prezes Vectry: abonenci nadal mogą korzystać z łączy. Będzie nowa umowa

- Od 2021 roku z powodzeniem rozszerzamy zasięg naszej działalności. Zawarliśmy szereg umów dostępowych, umożliwiających nam świadczenie usług, z innymi otwartymi sieciami hurtowymi, m. in. ze Światłowód Inwestycje, Fiberhost, Tauron, Nexera czy Orange. Wkrótce podpiszemy również taką umowę z PŚO. Co ważne dla naszych klientów nic się nie zmieni, będą oni mogli dalej korzystać z usług Vectry dostępnych na części sieci, której dotyczy transakcja. W efekcie umożliwi nam to spełnienie naszego celu strategicznego – dotarcie do ponad 10 milionów gospodarstw domowych w całym kraju. Równolegle stale ulepszamy ofertę produktową – tutaj więcej szczegółów będę mógł przedstawić w nadchodzących tygodniach – zapowiada – mówi Paweł Dlouchy, prezes Vectry.

PŚO należy w 50 proc. do Grupy P4, a w 50 proc. do francuskiego funduszu Infravia. Grupa P4 należy do francuskiej grupy Iliad, która z Infravią współpracuje szerzej.

Play jest od kilku lat aktywnym graczem na rynku fuzji i przejęć. Po tym jak sam został przejęty przez Iliad, w 2022 r. kupił największą telewizję kablową w kraju – UPC. Jej infrastruktura trafiła do PŚO i stała się zalążkiem nowej strategii biznesowej.

Grupa Vectra także rozrastała się dzięki przejęciom. Jej największym zakupem był konkurent – Multimedia Polska. Ze względu na warunki postawione przez urząd antymonopolowy nie należał do prostych. Dopiero w ubiegłym roku Vectra spełniła je, sprzedając kilka spółek – wynika ze sprawozdania kablówki.

Obecnie, według ostatnich informacji, Grupa Vectra obsługuje 1,5 mln klientów. Jak podano dziś ma zasięg 4,2 mln adresów.