W tym roku inflacja dobija bankowe lokaty terminowe

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,8 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,3 proc. – podał GUS. Był to najwyższy wzrost od listopada 2011 r., po zwyżce o 4,3 proc. w kwietniu. Jak pisaliśmy, był to wynik prawdopodobnie najwyższy w tym roku, ale nie zanosi się na jego duży spadek. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, zauważa w rozmowie z Bloombergiem, że nic nie wskazuje na powrót inflacji w okolice docelowego przedziału banku centralnego od 1,5 do 3,5 proc., przewidując, że CPI utrzyma się w najbliższych miesiącach powyżej 4 proc. Adam Antoniak, starszy ekonomista Banku Pekao, twierdzi, że coraz trudniej będzie RPP znaleźć argumenty za utrzymaniem stóp na poziomie zbliżonym do zera, analityk zaś ING Banku Śląskiego Dawid Pachucki widzi większość w dziesięcioosobowej RPP za budowaniem stopniowo normalizacji polityki pieniężnej.