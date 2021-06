Nie ma ucieczki przed CBDC

W zeszłym tygodniu Andrew Bailey z Bank of England określił je jako potencjalnie jedną z najbardziej fundamentalnych innowacji w historii bankowości centralnej. Większość banków centralnych pracuje przynajmniej nad jedną taką walutą. Droga ich rozwoju może wpłynąć na zdolność krajów do dążenia do inflacji, radzenia sobie ze spadkami i dostarczania ukierunkowanych bodźców monetarnych i fiskalnych – tłumaczą eksperci UBS. Oczywiście wpłynie to na osłabienie znaczącej roli dolara w finansowaniu handlu i jego regulacji, na inwestycje i fundusze. Istotnie mógłby się zmienić sposób, w jaki banki finansują się depozytami, a także odporność sektora bankowego i monetarnego, kursy walutowe i rynki obligacji, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Każda z tych zmian sama w sobie byłaby godna uwagi, a razem będą stanowić ważną średnioterminową siłę napędową polityki pieniężnej i rynków jako całości.