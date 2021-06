Daniel Kostecki, Conotoxia. Bitcoin, akcje, ziemia… Jak inwestuje znany analityk?

Jesteś jednym z niewielu analityków, którzy od czasu do czasu upubliczniają swoje inwestycyjne dokonania. Długo jesteś już aktywny na rynku?

Inwestowaniem zajmuję się od drugiego roku studiów. Wtedy po raz pierwszy dowiedziałem się o giełdzie. Pamiętam, jak na jednym z wykładów padło pytanie, czy ktoś posiada jakieś udziały, obligacje lub jednostki funduszy? Na sali zapanowała cisza. Wtedy stwierdziłem, że dziwnie jest uczyć się czegoś, czego się nie praktykuje, więc założyłem swój pierwszy rachunek maklerski. To były lata 2006-2007 r., więc trafiłem jeszcze na czas hossy, podobny do tego, co było w marcu 2020 r. Czego się człowiek nie dotknął, zarabiał. Mogę więc powiedzieć o szczęściu początkującego i przyznam, że jak na studenta to były wówczas ponadprzeciętne zarobki. Polubiłem to, więc później zacząłem pracować w branży finansowej, nie zapominając jednocześnie o prywatnych inwestycjach. Dzięki temu, że sam jestem zaangażowany na rynku to lepiej wykonuję swoje obowiązki i w oczach klientów jestem bardziej wiarygodny.