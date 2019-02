Czy Narodowy Bank Polski rozłoży na łopatki polską numizmatykę?

Są to zestawy złotych i srebrnych monet używanych dziś w zwykłym obiegu. Od 1 gr do 5 zł. W sumie w każdym zestawie po dziewięć monet. Ich łączny nominał to 8 zł 88 gr. Złotych zestawów będzie maksymalnie 500. Kruszec użyty do ich wybicia będzie miał próbę Au 900. Z kolei srebrnych zestawów będzie maksymalnie 5000. Próba srebra to Ag 925. Wszystko zapakowane w gustowne pudełeczka, opatrzone certyfikatem. Cena za złoty zestaw to 23 tys. zł. Srebrny 3400 zł.