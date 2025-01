Odnaleziony polski Picasso

Zakochani w Zachodzie

Jak taki mechanizm rynkowy działa w dłuższym horyzoncie? Przykładem na wpływ wystaw, opracowań i zagranicznych rekordów na popyt kolekcjonerów może być chociażby rynek prac Tamary Łempickiej. W 2022 r. Muzeum Narodowe w Lublinie przygotowało wystawę twórczości jednej z najsłynniejszych światowych malarek okresu art déco, której aukcyjny rekord z 2020 r. przekroczył podczas londyńskiej aukcji próg 16 mln funtów. Z uwagi na ośmiocyfrowe notowania obrazów Łempickiej na rynku światowym najcenniejsze portrety bywalczyń paryskich salonów praktycznie nie trafiają do rodzimego obiegu. Trafiają natomiast liczne odbitki graficzne, których wartości – równając do światowego poziomu – sięgają kilkudziesięciu, a nawet ponad 100 tys. zł.

W minionym roku cenę powyżej 103 tys. zł osiągnął również ołówkowy rysunek pojedynczego kwiatu, a wartość 102 tys. zł odnotowano za powojenną odbitkę z edycji liczącej 200 grafik.

– Często pada pytanie: dlaczego akurat ten malarz osiąga takie notowania na rynku, a inny, w niczym mu nieustępujący, ma znacząco niższe? Ceny te nie biorą się jednak znikąd – nazwisko artysty to po prostu marka. Na wartość jego prac wpływa znajomość jego nazwiska i twórczości, a każda publikacja czy wystawa w cenionej instytucji przyczynia się do rozwoju tej popularności – komentuje ekspertka dr Monika Bryl.

Stosunkowo niedawnym dowodem na to, jak błyskawicznie rynek zachodni oddziaływać może na notowania w Polsce, jest rynkowa pozycja Ewy Juszkiewicz, malarki reprezentowanej obecnie przez jedną z najbardziej wpływowych amerykańskich galerii. Mimo że malarstwo artystki zagościło wśród rekordowych notowań polskiego rynku dopiero w 2023 r., od razu zajęło trzy lokaty w pierwszej dziesiątce z kwotami powyżej 2 mln zł. Wpływ na to ożywienie miały niewątpliwie wieści o zagranicznych notowaniach przekraczających 1,5 mln dol. za pracę malarki. Jak wynika z danych OneBid, w minionym roku wśród aukcyjnych rekordów również znalazły się dwa obrazy autorki – niby o jeden mniej niż w 2023 r., ale łącznie przyniosły ponad 7 mln zł obrotu. Co ciekawe, charakterystyczne kompozycje Juszkiewicz znane mogą być nie tylko kolekcjonerom, ale i pasjonatom kosztownych akcesoriów – pracę „Ginger Locks” powielono na wąskiej serii torebek marki Louis Vuitton. Według „The New York Times” torebkę z tej edycji oferowano w cenie 10,5 tys. dol. W przybliżeniu tyle samo kosztowała na polskim rynku odbitka graficzna z tożsamą kompozycją.

Zdaniem ekspertów mechanizm oddziaływania zagranicznych sukcesów na cenowe poziomy w Polsce wymaga więc kluczowego etapu: szerzenia informacji. Każdy strzępek wiadomości o planowanej wystawie czy publikacji bywa dla kolekcjonerów podstawą do spekulacji, niemniej to, która informacja zakorzeni się w opinii publicznej mocniej, a która słabiej, bywa czasem kwestią przypadku.