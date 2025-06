Inflacja bazowa spada, ostatnio niższa była przed pandemią

Po tym, jak w kwietniu inflacja bazowa w Polsce spadła do najniższego poziomu od stycznia 2020 r. (3,4 proc.), w maju kontynuowała tę tendencję, obniżając się do 3,3 proc. Inflacja bazowa to inflacja z pominięciem cen żywności i nośników energii (prądu, gazu, paliw itd.). „Zajmują” one około 42 proc. całego koszyka inflacji GUS-u. Te dwie kategorie charakteryzują się dużą podatnością na czynniki globalne (np. geopolityczne, pogodowe). Wpływ polityki pieniężnej banku centralnego jest tu silnie ograniczony. Jak analizują ekonomiści BOŚ Banku, do niższej inflacji bazowej w maju przyczyniła się kombinacja kilku czynników: obniżenie rocznej dynamiki cen w rekreacji i kulturze (głównie efekt spadku opłat radiowo-telewizyjnych), w łączności (miesięczny spadek cen w maju), spadek opłat za ubezpieczenie oraz głębszy spadek cen biletów lotniczych. Niższy od prognoz okazał się zaś wzrost cen za tytoń po marcowej podwyżce akcyzy.