Trump znów atakuje szefa Fedu

Trump przyznał jednak, że Fed prowadzi tradycyjnie niezależną politykę. Pytany, czy żałuje nominowania Powella na szefa Fedu, odpowiedział: „Jest zbyt wcześnie, by to powiedzieć, ale może tak". Niedawno amerykański prezydent powiedział, że Fed „oszalał" z podwyżkami stóp procentowych. W tym roku Rezerwa Federalna podniosła już stopy procentowe trzykrotnie a rynek spodziewa się kolejnej podwyżki w grudniu. O ile obecnie górny przedział głównej stopy procentowej Fedu wynosi 2,25 proc., to zgodnie z zapowiedziami amerykańskiego banku centralnego ma on sięgnąć w przyszłym roku 3 proc. a w 2020 r. 3,5 proc. Przed wyborem Donalda Trumpa na prezydenta USA w listopadzie 2016 r. stopa ta wynosiła zaledwie 0,5 proc.