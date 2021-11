Mniej aut wyjechało z polskich fabryk

Liczba rejestracji nowych samochodów w Polsce w okresie pierwszych dziewięciu tegorocznych miesięcy wyniosła 347,3 tys., co oznacza wzrost o prawie 18 proc. względem analogicznego okresu 2020 roku, ale już w samym III kwartale z krajowych salonów wyjechało 8 proc. pojazdów mniej niż rok wcześniej. - Mimo że wyniki rejestracji za trzy kwartały br. wciąż są jeszcze bardzo dobre, niestety ogólna sytuacja branży motoryzacyjnej w ostatnich miesiącach 2021 roku pozostaje zła. Przyczyną są braki w dostawach półprzewodników do produkcji motoryzacyjnej, co pokazują dane ukazujące spadki w produkcji pojazdów. Niestety sytuacja się pogarsza i należy się spodziewać, że dalsze spadki zarówno w produkcji jak i rejestracjach będą bardzo znaczne w każdej kategorii pojazdów. Dziś trudno ocenić, kiedy kryzys się skończy, ale wszystko wskazuje na to, że może on potrwać nawet do końca 2022 roku - komentuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.