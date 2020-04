Motor polskiej gospodarki stał się jej głównym hamulcem

Sprzedaż detaliczna realnie zmalała w marcu o 9 proc. rok do roku, najbardziej od co najmniej 2006 r. Te dane mogą wyolbrzymiać skalę spadku popytu na towary, ale niemal na pewno nie doszacowują skali załamania szeroko rozumianych wydatków konsumpcyjnych w Polsce, obejmujących też usługi. Część ekonomistów uważa, że już w I kwartale konsumpcja zaliczyła pierwszy od 2013 r. spadek w ujęciu rok do roku, choć ograniczenia wprowadzone przez rząd w celu stłumienia epidemii Covid-19 obowiązywały tylko przez trzy tygodnie marca. Ekonomiści z mBanku i Credit Agricole oceniają, że w II kwartale spadek konsumpcji sięgnie około 20 proc. rok do roku, co we współczesnej historii polskiej gospodarki byłoby zjawiskiem bez precedensu.