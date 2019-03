Spowolnienie w przemyśle odwołane?

Styczniowy odczyt, choć był powyżej oczekiwań, nie zmienił szerszego obrazu, który pokazywał, że polski przemysł traci impet. W trzech miesiącach do końca stycznia średnie tempo wzrostu produkcji wynosiło 4,5 proc. rok do roku, co było najsłabszym wynikiem od kwietnia 2017 r. Po lutym ten obraz się zmienił. Średnie tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w minionych trzech miesiącach wynosiło 5,3 proc., najwięcej od września. Dla porównania, w całym 2018 r., bardzo udanym dla tego sektora, produkcja rosła średnio w tempie 6 proc. rok do roku.