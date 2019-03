Prognozy DAE NBP: PKB Polski w 2019 r. wzrośnie o 4 proc.

Choć prognozy inflacji są niższe, niż w listopadzie, i tak zwiastują jej przyspieszenie w porównaniu do ub.r., gdy wyniosła 1,6 proc. Będzie to, jak tłumaczą ekonomiści DAE NBP, w dużej mierze efekt rosnących kosztów pracy oraz silnego wciąż popytu. Z czasem jednak spowolnienie gospodarcze osłabi popyt na pracowników i zahamuje wzrost płac, co będzie tłumiło inflację. Przyczyni się do tego także spadek tempa wzrostu gospodarki poniżej tzw. tempa potencjalnego, czyli możliwego do uzyskania przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji.