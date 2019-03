Adam Narczewski, Noble Securities: Mniejsi brokerzy foreksowi mogą wypaść z rynku

Jeśli chodzi o nasz rynek to jest to dość elitarne grono. Wynika to z interpretacji wytycznych ESMA przez KNF. Oprócz dwóch warunków czyli rok doświadczenia w branży i portfel instrumentów o wartości co najmniej 0,5 mln euro jest jeszcze element, dotyczący obrotu, który musi spełnić klient. Tutaj kluczowym poziomem jest 50 tys. euro. Brokerzy europejscy poszli za wytycznymi ESMA i dla nich 50 tys. euro odnosi się do nominału. KNF zidentyfikowała to, jako wartość transakcji, czyli depozyt pobrany pod każdą pozycję. 200 tys. zł pod pozycję jest jednak dość trudno osiągnąć. Na szczęście pojawiają się sygnały, że ma się to zmienić. Dochodziło bowiem do kuriozalnych sytuacji, w których inwestor mógłby być klientem profesjonalnym pod jurysdykcją brytyjską bądź niemiecką natomiast w Polsce już nie. Liczymy, że to się zmieni i jednak część klientów uzyska dodatkowo status klienta profesjonalnego.