Złoty pozostaje odporny na zawirowania w krajowej polityce

Mimo ostatnich zawirowań w krajowej polityce związanych z wyborami prezydenckimi i głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu inwestorzy nadal łaskawie spoglądali na złotego, co przełożyło się na jego siłę względem najważniejszych walut. W środę kurs dolara do złotego obniżył się do poziomu 3,70 zł, pozostając blisko najniższego od kilku lat poziomu. Z kolei notowania euro ustabilizowały się w okolicach 4,25 zł.

Złoty ma potencjał