Spółki coraz więcej wydają na wspieranie polskiego sportu

Przez wiele lat dominującą pozycję po stronie kupujących na rynku sponsoringu sportowego miały koncerny energetyczne. Zmiany związane z sygnalizowanym wzrostem cen energii dla użytkowników końcowych wpłynęły na zmianę ich postaw zakupowych. Wartość zawieranych przez nie kontraktów wyraźnie się zmniejsza, a wypłata pełnych kwot umownych obwarowana jest spełnieniem licznych wskaźników efektywnościowych związanych z promocją sprzedaży oraz marki. To zaś wpływa na rozwój rynku sponsoringowego, dając impulsy do dalszego rozwoju właścicieli praw sponsoringowych. Ważną grupą nabywców tych praw niezmiennie pozostaje branża zakładów wzajemnych. Jak istotna dla rynku praw sponsoringowych jest ta branża, widać po ekspozycjach z przodu koszulek klubów piłki nożnej PKO BP Ekstraklasy – na 7 z 16 z nich widoczne są logotypy marek zakładów wzajemnych. W każdym przypadku jest to najwyższy kontrakt sponsorski dla danego klubu. To, na co warto również zwrócić uwagę w kontekście roku 2020 (i perspektywy mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2020 oraz igrzysk olimpijskich 2020 w Tokio), to rosnąca aktywność marek z sektora FMCG w zakresie pozyskiwania i aktywacji praw sponsoringowych. TRF