WykresDnia: Warto inwestować w spółki płacące dywidendy

– Jeżeli ze wspomnianych kalkulacji wyłączymy te przewyższające 200 proc., a takich przypadków było 32 (czyli 1,1 proc. ogółu odczytów), to średnia stopa zwrotu względem indeksu WIG maleje do straty -1,1 proc. Kolejnym aspektem jest duże zróżnicowanie uzyskiwanych stóp zwrotu w tej grupie. Jest to bowiem grupa o zdecydowanie najwyższym odchyleniu standardowym, sięgającym blisko 74 proc. Tymczasem omawiana wcześniej grupa spółek oferujących stabilną dywidendę charakteryzowała się zmiennością stopy zwrotu około 31 proc. – mówi Adam Zajler.