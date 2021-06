Wynagrodzenia szefów zarządów spółek z WIG20. Ponad 84 mln zł dla prezesów

Gdyby pominąć premię przynależną Adamowi Kicińskiemu (ponad 24 mln zł daje mu łączny zarobek blisko 29 mln zł), to okaże się, że średnie wynagrodzenie głównych menedżerów krajowych firm nie zmieniło się w stosunku do 2019 r., gdy wynosiło nieco ponad 2 mln zł. To oczywiście wypadkowa. Zachowanie wynagrodzeń szefów giełdowych firm było silnie zróżnicowane. Zależało w głównej mierze od tego, jak kierowane przez nich firm poradziły sobie w pandemii Covid-19.