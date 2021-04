Co napędza fundusze akcji polskich

Niezależnie od wyników sprzedaży funduszy akcji polskich, TFI w ostatnich miesiącach wydają na zakupy na GPW po kilkaset milionów złotych. Wędrują tam oszczędności osób należących do pracowniczych planów kapitałowych. Według szacunków Trigona DM w marcu fundusze inwestycyjne zakupiły na GPW akcje za około 287 mln zł. Stało się tak mimo odpływów z funduszy akcji polskich, sięgających 26 mln zł netto. Klienci TFI nie omijali co prawda bardziej ryzykownych strategii, jednak znów decydowali się głównie na fundusze szukające zysków za granicą. Przypomnijmy, że w lutym, przełamując złą passę trwającą od lipca 2020 r., fundusze akcji polskich przyciągnęły klientów – wpłacono tam wówczas 117 mln zł netto. Z kolei na zakupy na warszawskiej giełdzie TFI wydały aż 434 mln zł. Według Trigona DM do funduszy PPK zarządzanych przez TFI wpłynęło w marcu wyjątkowo dużo, bo aż 407 mln zł, co wynika z wpływu składek rocznych z Funduszu Pracy (216 mln zł). Wszystkie instytucje prowadzące nowe programy emerytalne mogły pozyskać łącznie około 492 mln zł (o 224 mln zł więcej niż w lutym). Fundusze PPK mają charakter mieszany – część kapitału trafia na rynki akcji, część do obligacji. Z końcem I kwartału w funduszach PPK zgromadzonych było już 3,9 mld zł, co oznaczało 17-proc. zwyżkę miesiąc do miesiąca. Jak podaje serwis analizy.pl, w poprzednim miesiącu wszystkie tego typu fundusze wypracowały zyski, a wynik zarządzania przyniósł zwyżkę aktywów o 80 mln zł. paan