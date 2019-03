WykresDnia: Wartość WIG20 a jego roczna stopa zwrotu

– Wykres przedstawia historyczne roczne stopy zwrotu na WIG20 w zależności od poziomu WIG20 w momencie inwestycji (dane miesięczne od stycznia 2000 r.). Wykres ten odpowiada na pytanie: jeśli w danym dniu był określony kurs, jaka zmiana kursu (historycznie) nastąpiła w ciągu jednego roku? Przykładowo, dla poziomu WIG20 zbliżonego do 2400 większość zmian w ciągu kolejnego roku znajdowała się w przedziale -10 proc. do +10 proc., ale był jeden przypadek wzrostu o ok. 20 proc. i kilka przypadków spadków o ok. 20 proc. – wprowadza do analizy Arkadiusz Krześniak, główny ekonomista Deutsche Bank Polska.