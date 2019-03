WykresDnia: WIG20, mWIG40 czy sWIG80?

– Pierwsze tygodnie 2019 r. to okres uspokojenia na GPW, w ramach którego kluczowe warszawskie indeksy wykonały korektę wzrostową. Zarówno sWIG80, jak i mWIG40 podniosły się w stronę dziennej dwusetki. Pojawiły się popytowe świeczki, jednakże jak na razie nie doszło do testu wparć, które w międzyczasie zostały utworzone. Klasycznych sygnałów sprzedaży jeszcze nie widać, jednak presja na sprawdzenie siły popytu zaczęła ostatnio rosnąć, przez co zwiększa się potencjał do realizacji ostatnich zysków, a tym samym pojawia się widmo deprecjacji – mówi Piotr Neidek, analityk techniczny DM mBanku.