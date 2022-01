Jeszcze za wcześnie, by mówić o dołkach polskich indeksów

Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, zauważa, że WIG20 błyskawicznie wymazał praktycznie całość imponującego zimowego rajdu i runął pod 200-sesyjną średnią ruchomą. – Spadki zostały powstrzymane dopiero przez dołki z IV kwartału 2021 r. Choć próba odbicia z ostatnich dwóch sesji zaczyna wyglądać obiecująco i pozwala wciągnąć notowania do długoterminowego pandemicznego kanału wzrostowego, to wciąż należy ją traktować w kategoriach ruchu powrotnego do kluczowej strefy ponad 2250 pkt – ocenia Sawicki. Jak tłumaczy, składają się na nią m.in. lokalne szczyty z połowy grudnia, ale także ważna 200-sesyjna średnia ruchoma. – Łatwy powrót ponad te opory byłby pozytywnym symptomem, gdyż oznaczałby również, że popyt aktywował się na tyle szybko i mocno, by przed końcem tygodnia odrobić poniedziałkowe załamanie. W takim wypadku możliwa byłaby dalsza wspinaczka w kierunku 2365 pkt – przewiduje Sawicki.