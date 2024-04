"Wypracowane przez spółkę wyniki za IV kwartał 2023 r. okazały się niższe od naszych oczekiwań, co odbieramy negatywnie. Na przestrzeni omawianego kwartału przewoźnik wygenerował 543,9 mln zł przychodów (wzrost o około 25,9 proc. rok do roku), co było poziomem zbliżonym do naszych prognoz. W obszarze usług lotniczych Enter Air osiągnął 525,5 mln PLN obrotów (wzrost o 27,5 proc.), a w części sprzedaży pokładowej 18,5 mln zł (minus 7,2 proc.)” - czytamy w raporcie DM BDM.

Reklama

Gorsze od oczekiwań analityków były marże spółki. "W omawianym okresie koszt własny sprzedaży urósł o 29,2 proc. rok do roku, do poziomu 551 mln zł, a głównym czynnikiem wpływającym na wyższy poziom kosztów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest przede wszystkim wzrost kosztów usług obcych (51,3 proc. rok do roku do poziomu 229,5 mln zł) w związku z większą liczbą wykonanych operacji lotniczych, rosnącą inflacją, wyższym poziomem kosztów obsługi samolotów” - podają analitycy. Koszt usług obcych w relacji do przychodów lotniczych wyniósł 43,7 proc. i zaliczył wzrost zarówno rok do roku i kwartał do kwartału. Spadek cen paliwa został częściowo skompensowany krótkoterminowymi transakcjami na instrumentach pochodnych. „Ponadto wyniki Enter Aira zostały obniżone odpisami na szacowane straty kredytowe w wysokości 2,3 mln zł. Tym samym wynik brutto ze sprzedaży spółki wyniósł minus 7,1 mln zł i był niższy rok do roku o 12,6 mln zł. Na poziomie EBITDA Enter Air zaraportował 37,2 mln zł zysku (minus 18 proc. rok do roku), co było poziomem niższym od naszych oczekiwań” - czytamy.

Notowania Enter Aira w reakcji na wyniki zniżkują na otwarciu piątkowej sesji o 2,5 proc., do 66,1 zł.

- Docelowo w sezonie lato 2024 r. chcemy latać na 43 samolotach uwzględniając wynajem w formule wet-lease, 4 samoloty naszej szwajcarskiej spółki Chair oraz 4 samoloty nowej spółki Fly4. Początek roku 2024 pozostawał pod wpływem silnego popytu na przeloty urlopowe i jeśli sytuacja na świecie nie zaskoczy branży lotniczej bardzo negatywnie, spodziewamy się kolejnego dobrego roku– zapowiedział Grzegorz Polaniecki, członek zarządu Enter Air, w komunikacie prasowym.