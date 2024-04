Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B. Obecnie PTWP jest notowane na NewConnect. Kapitalizacja spółki wynosi 74 mln zł i z nawiązką wystarcza do przeprowadzki na GPW (minimum to 12 mln euro).

Na początku 2024 r. władze spółki zapowiadały, że planuje ona poprawę wyników finansowych i wypłatę zbliżonej do ubiegłorocznej dywidendy. Zarząd informował wtedy, że spółka nie ma obecnie zapotrzebowania na kapitał (na koniec 2023 r. miała 25 mln zł gotówki), ale zasygnalizował, że w przyszłości może się ono pojawić, np. w razie akwizycji.

PTWP jest notowane na NewConnect od 2013 r. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 16,3 zł. Obecnie akcje są wyceniane na około 60 zł.

„Jestem przekonany o bardzo dobrym przygotowaniu Grupy PTWP na wyzwania 2024 roku. Biorąc pod uwagę kontraktację, a także zaplanowane kolejne wydarzenia, jak i coraz lepsze wyniki segmentu digital, jesteśmy gotowi, aby umacniać swoją pozycję na rynku medialno-eventowym” - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Wojciech Kuśpik.