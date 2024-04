Przychód koncernu Alphabet wzrósł w pierwszym kwartale o 15 proc., do 80,54 mld USD, podczas gdy średnio się spodziewano jego wzrostu do 78,59 mld USD. Wzrost był najszybszy od 2022 r. Zysk netto skoczył aż o 57 proc., do 23,66 mld USD. Zysk na akcję sięgnął 1,89 USD, a oczekiwano, że wyniesie 1,51 USD. Przychody z reklam na YouTube wyniosły 8,09 mld USD, a z usług Google Cloud 9,57 mld USD, podczas gdy prognozowano odpowiednio: 7,72 mld USD i 9,35 mld USD.

Koncern mocno inwestował w sztuczną inteligencję i dodawał do swoich usług związane z nią rozwiązania. - Nasze przywództwo w badaniach nad sztuczną inteligencją i w budowie infrastruktury dla niej, a także globalne oddziaływanie naszych produktów, dobrze nas pozycjonują na następną falę innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji - stwierdził Sundar Pichai, prezes Alphabet.

Alphabet ucieszył inwestorów nie tylko dobrymi wynikami. Zapowiedział, że na skup akcji własnych przeznaczy dodatkowe 70 mld USD. Ogłosił również, że po raz pierwszy w swojej historii wypłaci inwestorom dywidendę. Na ten cel ma zostać przeznaczone 2,5 mld USD, a udziałowcy dostaną kwartalnie po 20 centów na akcję. Alphabet idzie pod tym względem w ślad Meta Platforms, która w lutym również ogłosiła wypłatę pierwszej dywidendy w swojej historii.