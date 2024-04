Obniżka stóp w USA przez Fed oddala się coraz bardziej

https://pbs.twimg.com/media/GMA1_bLX0AEjdOD?format=png&name=900x900

Reklama

Czwartkowy raport na temat aktywności gospodarczej dostarczył najnowszego z serii brutalnych przebudzeń inwestorom i decydentom Rezerwy Federalnej, którzy wstrzymali oddech w oczekiwaniu, że niższa inflacja umożliwi poważne rozpoczęcie obniżek stóp procentowych tego lata. Produkt krajowy brutto, szeroka miara towarów i usług wyprodukowanych w okresie od stycznia do marca, rósł w tempie 1,6 proc. w ujęciu rocznym, poniżej szacunków wynoszących 2,4 proc. Indeks cen osobistych wydatków konsumpcyjnych, kluczowa zmienna inflacji dla Rezerwy Federalnej, wzrósł w tym kwartale w tempie 3,4 proc. w ujęciu rocznym, co stanowi największy wzrost od roku i wzrósł z 1,8 proc. w czwartym kwartale. Po wyłączeniu żywności i energii bazowe ceny PCE wzrosły w tempie 3,7 proc., czyli znacznie powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc. Urzędnicy banku centralnego zwykle skupiają się na inflacji bazowej jako silniejszym wskaźniku trendów długoterminowych. Wskaźnik cen PKB, czasami nazywany poziomem „ważonym łańcuchowo”, wzrósł w tempie 3,1 proc. w porównaniu z szacunkami Dow Jones mówiącymi o wzroście o 3 proc.

– To był najgorszy raport z obu światów – wolniejszy niż oczekiwano wzrost, wyższa niż oczekiwano inflacja – powiedział David Donabedian, dyrektor ds. inwestycji CIBC Private Wealth US. – Nie jesteśmy daleko od wsparcia wszystkich obniżek stóp procentowych zgodnie z oczekiwaniami inwestorów. Zmusza to [przewodniczącego Fed Jerome’a] Powella do przyjęcia jastrzębiego tonu na przyszłotygodniowym posiedzeniu [Federalnego Komitetu Otwartego Rynku] – stwierdził

Z raportu wynika, że ​​rynki są niespokojne co do stanu polityki pieniężnej i tego, kiedy Rezerwa Federalna zacznie obniżać referencyjną stopę procentową. Stopa funduszy federalnych, która określa, ile banki pobierają od siebie nawzajem za jednodniowe udzielanie kredytów, mieści się w docelowym przedziale od 5,25 proc. do 5,5 proc. i jest najwyższa od około 23 lat, chociaż bank centralny nie podniósł się od lipca 2023 r.