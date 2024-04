Walne zgromadzenie Śnieżki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę blisko 40 mln zł z zysku wypracowanego w 2023 r., co oznacza wypłatę 3,17 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Przy obecnym kursie wynoszącym 86,40 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 3,7 proc.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 15 maja br., a jej wypłata nastąpi 29 maja. W poprzednim roku akcjonariusze Śnieżki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy łącznie około 25,2 mln zł, co dało wypłatę 2 zł na akcję. Od czasu giełdowego debiutu spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Suma uchwalonych w tym okresie dywidend wynosi ponad 500 mln zł.

W najbliższych latach – aż do zmniejszenia wskaźnika długu neto do poziomu jednokrotności skonsolidowanej EBITDA – zarząd Śnieżki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej Śnieżki za poszczególne lata obrotowe.

W 2023 roku jednostkowy zysk netto Śnieżki wyniósł 69,5 mln zł wobec 23,6 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 857,8 mln zł i były o ponad 8 proc. większe niż rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się rok do roku o ponad 50 proc., osiągając 159,4 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wzrósł dwukrotnie, do 83,5 mln zł.